***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 13:22
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.09.2022 0216 300 10 00 yatirimciiliskileri@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı 903796
Ayhan KARAKOCA Global Finans Grup Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 yatirimciiliskileri@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Ceyda ÖZDEMİR KOLAY Global Finans Grup Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 07.04.2021 0216 300 11 21 yatirimciiliskileri@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 yatirimciiliskileri@kordsa.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065648
BIST
16:293.211
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -54,28
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.208
16:2918,5271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0786
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:2917,8157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1258
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:29979,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,68
|Açılış
|: 979,59
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
979,89
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CANTE
|120,00
|91.628.644
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.089.988
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.013.920
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.640.645
|% 9,95
|
|ARASE
|134,00
|80.505.082
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,50
|6.362.926
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|511.713.199
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.250.493
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.482.982
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.317.631
|% -9,86
|
|THYAO
|69,45
|2.268.638.702
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,20
|2.167.199.511
|% -0,55
|
|SASA
|68,35
|1.975.179.256
|% -0,94
|
|GARAN
|19,78
|1.943.494.232
|% 0,82
|
|AKBNK
|11,61
|1.847.062.211
|% -1,78
|
|EKGYO
|3,93
|1.320.433.724
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,20
|2.167.199.511
|% -0,55
|
|TSKB
|2,37
|617.146.080
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|464.433.261
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,75
|1.374.263.731
|% -1,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5077
|18,5271
|% 0,43
|
|Euro
|17,7962
|17,8157
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,6644
|19,7630
|% -0,34
|
|Frank
|18,6993
|18,8119
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9064
|4,9311
|% 0,40
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,83
|
|Altın Gr.
|977
|978
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|31,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|16,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,84
|