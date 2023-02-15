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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2023 22:32
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür (CEO) Üst Düzey Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA), Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (APAC)
VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans (CFO), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey Amerika Üst Düzey Yönetici Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
ÖMÜR MENTEŞ Genel Müdür Yardımcısı (Asya-Pasifik) Üst Düzey Yönetici Satış Grup Müdürü (Asya-Pasifik)
ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri
LEVENT AKPULAT Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar Geliştirme
DENİZ KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika Kompozit Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji, AR-GE Laboratuvar Lideri-Platform Lideri, Araştırma ve Laboratuvarlar-Şube Müdürü-Platform Lideri, Kompozit Güçlendirme-Kompozit Teknolojileri Direktörü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)
MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme ve Entegrasyon Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme
SALİH KAHRAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA Üst Düzey Yönetici SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ, AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA
MÜGE ARİFOĞLU YENMEZ Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Üst Düzey Yönetici Araştırma ve Geliştirme Direktörü, Lastik, Lastik Dışı ve İnşaat
DOĞAN SEVİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, SATIŞ ve PAZARLAMA Üst Düzey Yönetici GLOBAL MÜŞTERİ YÖNETİCİSİ
MUHAMMET HÜSEYİN ATEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, TEKNOLOJİ Üst Düzey Yönetici AXIOM OPERASYON ve KOMPOZİT İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ GRUP MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113704


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ERSU 6,27 16.261.533 % 10,00  
TUKAS 18,48 109.964.938 % 10,00  
BIMAS 132,00 692.729.347 % 10,00  
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Riyal 5,0094 5,0345 % 0,00  
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Altın Gr. 1.113 1.113 -10,40  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.560 7.632 -86,00  
Yarım 3.693 3.735 -41,00  
Çeyrek 1.847 1.867 -21,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 0,00  
Gümüş Gr. 13,11 13,13 -0,12  
B. Petrol 85,38 85,38 -0,20  
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