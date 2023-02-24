***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2023 20:18
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
ALİ ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Genel Müdür - Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NUSRET ORHUN KÖSTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Finans Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
YEŞİM ÖZLALE ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2023 İcrada Görevli Değil - Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
GÜNGÖR KAYMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli Değil Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Gelişen Pazarlar ve Çin?den sorumlu Aşı Pazarlama Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002773 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116908
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0930
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.099,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8790
|18,8833
|% 0,05
|
|Euro
|19,9216
|19,9284
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,4984
|22,6112
|% -0,55
|
|Frank
|20,0153
|20,1359
|% -0,63
|
|Riyal
|5,0208
|5,0460
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ULKER
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 839, 534 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 39 kaybederek (% -0.21 ) 4, 543
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, PINSU, IDEAS, AFYON, GARFA, AKSA, BIOEN, BASCM, NUHCM, BRSAN
-
17:55
HLGYO, GARFA, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
MOBTL, DERHL, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında