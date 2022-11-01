***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/11/2022Karar Sayısı2022/31Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. İstanbul, 1 Kasım 2022Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi N4 Emirgan 34467 Sarıyer / İSTANBULFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 1 Kasım 2022KARAR SAYISI : 2022 / 31SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİNİKiNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Özet Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda- Tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.Güngör KAYMAKDenetimden Sorumlu Komite BaşkanıFinansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiŞerife Ebru DOĞRUOL AYGİLDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiFinansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiVolkan ÖZKANGenel Müdür Yardımcısı, FinansCeyda ÖZDEMİR KOLAYGlobal Finans Grup Müdürü, Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076075BIST