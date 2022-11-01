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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

01.11.2022 20:54
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2022
Karar Sayısı
2022/31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                               MERKEZİ  KAYIT  KURULUŞU  A.Ş.                                                                          İstanbul, 1 Kasım 2022                 
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi N4 Emirgan 34467 Sarıyer / İSTANBUL
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ  : 1 Kasım 2022
KARAR SAYISI  : 2022 / 31
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
İKiNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Özet Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-  Tarafımızca incelendiğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
Güngör KAYMAK
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan ÖZKAN
Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Ceyda ÖZDEMİR KOLAY
Global Finans Grup Müdürü, Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyon




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076075


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