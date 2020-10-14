***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 15 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere,Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevini yürütmekte olan Volkan ÖZKAN'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına,Ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Fatma Arzu ERGENE'nin Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmesine,Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Levent AKPULAT'ın Global Satış ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881589BIST