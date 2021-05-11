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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.05.2021 18:06



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1- Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden 11 Mayıs 2021 tarihinde istifa eden Tamer SAKA nın ve
Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 11 Mayıs 2021 tarihinde istifa eden Burak Turgut ORHUN un istifalarının kabulüne,
2- Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak,
Tamer SAKA'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Gökhan EYİGÜN'ün,
Burak Turgut ORHUN'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Nusret Orhun KÖSTEM'in atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Orhun KÖSTEM'in seçilmesine,
4- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936215


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