***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Mehmet SAMİ'nin istifasının kabulüne,2. Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz bir görüş bildirmemesi kaydıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayının Adaylık beyanı, Bağımsızlık beyanı, Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevleri ve ayrılma nedenleri ve özgeçmişi. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002773BIST