***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2022 14:48
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarih 2022/10 numaralı kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.
Denetimden Sorumlu Komite:
Başkan: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Gökhan EYİGÜN - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Fatma Arzu ERGENE -Gen.Md.Yrd., Finans ve Tedarik Zinciri-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Nusret Orhun KÖSTEM - Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012609
BIST