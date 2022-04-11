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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.04.2022 15:45
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali ÇALIŞKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019149


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