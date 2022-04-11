***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2022 15:45
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali ÇALIŞKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019149
BIST
15:472.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 38,57
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:4714,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0591
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6701
15:4716,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0194
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9968
15:47928,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,43
|Açılış
|: 928,87
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ISFIN
|4,62
|435.470.746
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.303.083
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|216.373.922
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|61.057.824
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.115.601
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|95.189.712
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,32
|24.805.978
|% -4,87
|
|GZNMI
|39,70
|28.774.082
|% -4,01
|
|FORMT
|1,51
|96.936.672
|% -3,82
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,26
|4.736.653.538
|% 2,66
|
|GARAN
|13,57
|4.334.125.813
|% 2,03
|
|KRDMD
|16,10
|2.588.314.036
|% 2,16
|
|ASELS
|28,10
|2.378.600.035
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,92
|2.178.300.320
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,69
|1.297.566.504
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,92
|2.178.300.320
|% 5,35
|
|TSKB
|1,72
|683.277.522
|% 8,18
|
|GARAN
|13,57
|4.334.125.813
|% 2,03
|
|ODAS
|2,18
|622.218.880
|% -2,68
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6843
|% -0,40
|
|Euro
|16,0056
|16,0265
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0803
|19,1760
|% -0,41
|
|Frank
|15,6711
|15,7655
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% -0,37
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|18,12
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.104
|6.256
|19,37
|
|Yarım
|2.950
|3.026
|9,37
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|-4,43
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02YKBNK
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 441, 476 adet işlem
-
16:01LUKSK
Yüzde 7.95 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 034 adet işlem
-
16:00KLMSN
Yüzde 4.81 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 282 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.54 ) 2, 704
-
15:59XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 46, 115.00 milyon TL de