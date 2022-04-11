***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali ÇALIŞKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019149BIST