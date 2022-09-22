***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.09.2022 14:20
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında
Genel Müdür Yardımcısı, Finans görevini yürütmekte olan Volkan ÖZKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" kapsamında kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064658
BIST
15:143.298
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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15:1418,2049
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15:14988,33
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BIST En Aktif Hisseler15:14
|KMPUR
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|115.804.264
|% 10,00
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|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
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|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
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|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
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|PINSU
|7,22
|63.167.248
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.757.009
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.644.135
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|152.041.970
|% -9,94
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|TSKB
|3,23
|54.905.015
|% -9,78
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|THYAO
|71,00
|2.624.671.840
|% 1,79
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|EKGYO
|4,04
|2.497.570.898
|% 3,59
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|SISE
|27,64
|2.009.987.689
|% 2,90
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|YKBNK
|7,20
|1.829.162.478
|% 3,00
|
|AKBNK
|11,70
|1.729.413.040
|% 1,56
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|EKGYO
|4,04
|2.497.570.898
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,20
|1.829.162.478
|% 3,00
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|ZOREN
|4,21
|924.113.378
|% 6,31
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|ISCTR
|8,17
|1.560.763.880
|% 3,03
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|AKBNK
|11,70
|1.729.413.040
|% 1,56
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3523
|18,3767
|% 0,27
|
|Euro
|18,1880
|18,2049
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,7351
|20,8391
|% 0,68
|
|Frank
|18,6663
|18,7787
|% -1,19
|
|Riyal
|4,8676
|4,8920
|% 0,22
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.672
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
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|B. Petrol
|90,93
|90,93
|1,10
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Seans Raporu
15:14
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15:29KIMMR
Yüzde 8.42 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 892, 132 adet işlem
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15:28KONKA
Yüzde 7.22 oranında artışla 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 382 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 75 artarak (% 1.70 ) 3, 579
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15:27XU100
Endeks 3, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 37, 584.00 milyon TL de
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15:25RODRG
Yüzde 4.92 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 500 adet işlem