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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.09.2022 14:20
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında
Genel Müdür Yardımcısı, Finans görevini yürütmekte olan Volkan ÖZKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" kapsamında kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064658


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