***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 24 Şubat 2023 tarihinde istifa eden GökhanEYİGÜN'ün istifasının kabulüne2.Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak,Gökhan Eyigün'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yeşim ÖZLALE ÖNEN'in atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,3.Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu ÜyesiYeşim ÖZLALE ÖNEN'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116898BIST