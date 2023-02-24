***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.02.2023 20:01
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 24 Şubat 2023 tarihinde istifa eden Gökhan
EYİGÜN'ün istifasının kabulüne
2.
Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak,
Gökhan Eyigün'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yeşim ÖZLALE ÖNEN'in atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
3.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim ÖZLALE ÖNEN'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116898
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
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|Önceki Kapanış
|: 5.086
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5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 19,1250
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|Önceki Kapanış
|: 19,1420
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18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.099,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
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|Açılış
|: 1.099,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8796
|18,8836
|% 0,05
|
|Euro
|19,9209
|19,9311
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,5062
|22,6190
|% -0,52
|
|Frank
|20,0139
|20,1345
|% -0,64
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
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