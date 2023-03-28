***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2023 12:21
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2023 tarih 2023/11 numaralı kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Yeşim ÖZLALE ÖNEN - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Volkan ÖZKAN - Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Nusret Orhun KÖSTEM - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Ali ÇALIŞKAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128451
BIST