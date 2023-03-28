***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2023 tarih 2023/11 numaralı kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Yeşim ÖZLALE ÖNEN - Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Volkan ÖZKAN - Genel Müdür Yardımcısı, FinansRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Nusret Orhun KÖSTEM - Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Ali ÇALIŞKAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128451BIST