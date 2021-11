***KORDS* *KSTUR* *ODAS* *KUTPO* *ENJSA* *TTKOM* *VAKFN* *FROTO* *EKGYO* *GEREL* *MGROS* *YBTAS* *ALCTL* *ZOREN* *VAKBN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***KORDS******KSTUR******ODAS******KUTPO******ENJSA******TTKOM******VAKFN******FROTO******EKGYO******GEREL******MGROS******YBTAS******ALCTL******ZOREN******VAKBN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALCTL, AYES, EKGYO, ENJSA, FROTO, GEREL, KORDS, KSTUR, KUTPO, MGROS, ODAS, TTKOM, VAKBN, VAKFN, YBTAS, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E MEHMET İHSAN SOLAK 32,781AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E SAİT ÇAMKERTEN 5.116,160EKGYO 3 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN BAŞ 40.000,000ENJSA 4 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. E ADNAN BAŞDEMİR 10.900,000FROTO 5 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. E ADNAN BAŞDEMİR 795,000GEREL 6 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YÜKSEL KARDEŞ 600.000,000GEREL 7 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YÜKSEL KARDEŞ 7.400.000,000KORDS 8 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. E HATİCE EZEL EVRENSEL 402,570KSTUR 9 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E OKAY KARADAYILAR 1.515,000KUTPO 10 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E İSMAİL ERCAN 46,656MGROS 11 MİGROS TİCARET A.Ş. E HATİCE EZEL EVRENSEL 5,226ODAS 12 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E ADNAN BAŞDEMİR 0,492TTKOM 13 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E ADNAN BAŞDEMİR 16.100,000VAKBN 14 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E ADNAN BAŞDEMİR 37.150,000VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ADNAN BAŞDEMİR 473.125,000VAKFN 16 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ALFADAĞ MADENCİLİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 2.037.500,000VAKFN 17 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E BATUHAN GÜLEÇ 718.570,000VAKFN 18 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E BAŞ TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 218.750,000VAKFN 19 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CEYHAN SEMİZ 359.991,250VAKFN 20 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CEYHAN SEMİZ 405.471,250VAKFN 21 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CLASSIC CARS MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ 1.323.662,500VAKFN 22 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E HÜSEYİN BAŞ 1.152.500,000VAKFN 23 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 180.487,500VAKFN 24 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 312.500,000VAKFN 25 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E MUHAMMED YARIZ 3.661,250VAKFN 26 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E MUHAMMED YARIZ 67.500,000VAKFN 27 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E OSMAN BAŞ 125.000,000VAKFN 28 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E SERCAN ASLAN 16.321,250VAKFN 29 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E SERCAN ASLAN 1.252.798,750VAKFN 30 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.417.500,000VAKFN 31 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E YARIZ DANIŞMANLIK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.157.500,000YBTAS 32 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KADİR TURHAN 0,733YBTAS 33 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KADİR TURHAN 0,760ZOREN 34 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E OSMAN BAŞ 2.250,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975851BIST