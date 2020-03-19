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***KORTS* *AKTIF* *AKFEN* *KALES* *GARAN* *VAKFA* *CIMSA* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

19.03.2020 14:16
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******AKTIF******AKFEN******KALES******GARAN******VAKFA******CIMSA******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKFEN, CIMSA, GARAN, KALES, KORTS, NURVK, VAKFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1032016 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/03/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH32013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/03/2020 İtfa
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH32013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01889 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01889 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/03/2020 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/03/2020 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS32014 FİNANSMAN BONOSU 19/03/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830687


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RTALB 3,99 1.190.572 % 9,92  
AYCES 6,44 523.377 % 9,90  
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