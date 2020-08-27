***KORTS* *ALNTF* *TCZB* *AKTIF* *VAKVK* *OYYAT* *BRKT* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KORTS******ALNTF******TCZB******AKTIF******VAKVK******OYYAT******BRKT******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, BRKT, KORTS, OYYAT, TCZB, VAKVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F82014 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/08/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82016 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82016 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82024 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82032 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD82012 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82013 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82013 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82021 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82021 FİNANSMAN BONOSU 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/08/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/08/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871421BIST