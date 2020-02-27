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***KORTS* *ALNTF* *ZORLF* *TCZB* *AKTIF* *GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

27.02.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******ALNTF******ZORLF******TCZB******AKTIF******GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, GARAN, KORTS, TCZB, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F22010 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/02/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017P5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017P5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82016 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82013 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 27/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822019


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OYAYO 3,38 60.950.924 % 14,97  
OLMIP 4,79 16.402.828 % 11,92  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9270 7,9668 % 0,10  
Frank 6,3422 6,3804 % 1,06  
Riyal 1,6407 1,6489 % 0,37  
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Tam 2.159 2.213 23,61  
Yarım 1.044 1.071 11,42  
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Gümüş.Ons 17,95 17,99 0,09  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,03  
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