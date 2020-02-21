***KORTS* *EKOFA* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *ZKBVK* *QNBFB* *OPET* *YKBNK* *ZOREN* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***KORTS******EKOFA******SEKFK******HALKB******ALNTF******ZKBVK******QNBFB******OPET******YKBNK******ZOREN******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, EKOFA, KORTS, OPET, QNBFB, SEKFK, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22022 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22071 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22041 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22058 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF22027 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22041 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22025 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22033 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22044 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB22010 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22055 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/02/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22013 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22013 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 21/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820907BIST