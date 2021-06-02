***KORTS* *EKOFA* *YATVK* *GLCVY* *DENIZ* *UNLUS* *KTKVK* *DNFIN* *BRKVY* *AKDFA* *YKBNK* *SKYMD* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***KORTS******EKOFA******YATVK******GLCVY******DENIZ******UNLUS******KTKVK******DNFIN******BRKVY******AKDFA******YKBNK******SKYMD******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, BRKVY, DENIZ, DNFIN, EKOFA, GLCVY, KORTS, KTKVK, SKYMD, UNLUS, YATVK, YKBNK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN62119 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62129 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62129 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82116 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82124 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62114 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2224 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. GLCVY TRFGVYO62117 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD62113 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM62118 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF62111 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939657BIST