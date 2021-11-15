***KORTS* *GARAN* *PBTR* *ISGYO* *AKDFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***KORTS******GARAN******PBTR******ISGYO******AKDFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, GARAN, ISGYO, KORTS, PBTRMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32229 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNK2110 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK2128 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGYK2118 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFF12218 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFF12218 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Taksitli İtfaSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Taksitli İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977807BIST