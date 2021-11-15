***KORTS* *GARAN* *PBTR* *ISGYO* *AKDFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı
15.11.2021 17:12
***KORTS******GARAN******PBTR******ISGYO******AKDFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, GARAN, ISGYO, KORTS, PBTR
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32229 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNK2110 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK2128 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGYK2118 FİNANSMAN BONOSU 15.11.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFF12218 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFF12218 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15.11.2021 Taksitli İtfa
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15.11.2021 Taksitli İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977807
BIST