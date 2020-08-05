***KORTS* *HALKB* *ALNTF* *BRKT* *ISMEN* *AYGAZ* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 05/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT020823T11 DEVLET TAHVİLİ 05/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865370BIST