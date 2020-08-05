***KORTS* *HALKB* *ALNTF* *BRKT* *ISMEN* *AYGAZ* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
05.08.2020 15:24
TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 05/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020823T11 DEVLET TAHVİLİ 05/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865370
BIST
16:471.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:477,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,1491
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:478,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,2407
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4063
En Düşük
8,1274
16:47462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 15,30
|Açılış
|: 462,23
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.376.477
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|418.993.852
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.997.492
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.083
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.403.836
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|984.598
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.320.579.916
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,09
|1.289.863.772
|% -1,88
|
|GARAN
|6,76
|1.244.202.791
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|846.756.813
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,66
|763.498.710
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,09
|1.289.863.772
|% -1,88
|
|SISE
|6,26
|2.320.579.916
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,85
|846.756.813
|% 2,52
|
|GARAN
|6,76
|1.244.202.791
|% 0,00
|
|TSKB
|1,11
|189.090.795
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2240
|9,2703
|% 2,83
|
|Frank
|7,7318
|7,7784
|% 3,00
|
|Riyal
|1,8703
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|23,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,84
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.083
|98,80
|
|Tam
|3.123
|3.172
|101,40
|
|Yarım
|1.516
|1.548
|51,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,90
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|1,51
|
Seans Raporu
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-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.33 ) 1, 225
-
16:57XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 19, 097.00 milyon TL de
-
16:57FLAP
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 012, 495 adet işlem
-
16:56MARKA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 443 adet işlem
-
16:55ASELS
Yüzde -50.96 oranında düşüşle 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 744, 311 adet işlem