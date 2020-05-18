KORTS* *HALKB* *GARAN* *CRDFA* *ZOREN* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|56.507.898
|% 10,00
|TSGYO
|2,20
|6.406.097
|% 10,00
|RALYH
|10,89
|1.280.716
|% 10,00
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3316
|8,3734
|% 0,01
|Frank
|7,0480
|7,0904
|% -0,37
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% -0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|1,88
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,59
|Cumhuriyet
|2.484
|2.530
|10,50
|Tam
|2.557
|2.595
|10,80
|Yarım
|1.248
|1.269
|5,20
|Çeyrek
|624
|635
|2,60
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,41
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,11
|B. Petrol
|34,62
|34,62
|2,12
Seans Raporu
- 16:32ARSAN Yüzde 6.76 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 202, 743 adet işlem
- 16:31ALGYO Yüzde 4.95 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 128, 055 adet işlem
- 16:30MIPAZ Yüzde 6.89 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 485, 773 adet işlem
- 16:29DOGUB Yüzde 5.99 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 675, 445 adet işlem
- 16:28XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1732, 75 artarak (% 1.86 ) 94, 743