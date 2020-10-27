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***KORTS* *HALKB* *TCZB* *VAKVK* *GARAN* *PBTR* *BRKT* *SEKFA* *KTKVK* *BRKVY* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

27.10.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******HALKB******TCZB******VAKVK******GARAN******PBTR******BRKT******SEKFA******KTKVK******BRKVY******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, BRKVY, CRDFA, GARAN, KORTS, KTKVK, PBTR, SEKFA, TCZB, HALKB, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCE2022 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2027 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2027 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASHE2015 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2023 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZBE2016 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZBE2016 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2026 FİNANSMAN BONOSU 27/10/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884396


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