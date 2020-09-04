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***KORTS* *HALKB* *TEBNK* *GARAN* *QNBFB* *SMRVA* *DENIZ* *YKBNK* *MPARK* *ORFIN* *VAKBN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

04.09.2020 15:40
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******HALKB******TEBNK******GARAN******QNBFB******SMRVA******DENIZ******YKBNK******MPARK******ORFIN******VAKBN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, GARAN, KORTS, LIDFA, MPARK, ORFIN, QNBFB, SMRVA, TEBNK, HALKB, VAKBN, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92019 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92019 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK92010 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPC92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92028 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92028 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32115 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92021 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92039 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873315


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PKENT 1.368,80 15.924.760 % 10,00  
SAYAS 5,72 19.880.706 % 10,00  
TKURU 227,80 1.650.867 % 10,00  
YONGA 38,06 1.197.177 % 10,00  
MMCAS 2,75 223.435 % 10,00  
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Sterlin 9,8405 9,8898 % 0,03  
Frank 8,1320 8,1810 % -0,07  
Riyal 1,9774 1,9873 % 0,12  
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Altın Ons 1.929 1.929 -1,92  
Altın Gr. 464 464 2,53  
Cumhuriyet 3.083 3.129 6,00  
Tam 3.068 3.145 9,36  
Yarım 1.483 1.521 4,53  
Çeyrek 744 761 2,26  
Gümüş.Ons 26,64 26,68 0,07  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,05  
B. Petrol 44,19 44,19 0,12  
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