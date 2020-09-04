***KORTS* *HALKB* *TEBNK* *GARAN* *QNBFB* *SMRVA* *DENIZ* *YKBNK* *MPARK* *ORFIN* *VAKBN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***KORTS******HALKB******TEBNK******GARAN******QNBFB******SMRVA******DENIZ******YKBNK******MPARK******ORFIN******VAKBN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, GARAN, KORTS, LIDFA, MPARK, ORFIN, QNBFB, SMRVA, TEBNK, HALKB, VAKBN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92019 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92019 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK92010 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPC92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92028 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92028 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32115 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92021 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92039 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 04/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873315BIST