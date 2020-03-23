***KORTS* *KOCFN* *GEDIK* *MGROS* *ISMEN* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***KORTS******KOCFN******GEDIK******MGROS******ISMEN******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CRDFA, GEDIK, ISMEN, KOCFN, KORTS, MGROSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC32010 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM32012 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32094 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32029 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32029 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32037 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32037 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831456BIST