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***KORTS* *KOCFN* *GEDIK* *MGROS* *ISMEN* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

23.03.2020 16:12
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******KOCFN******GEDIK******MGROS******ISMEN******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CRDFA, GEDIK, ISMEN, KOCFN, KORTS, MGROS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC32010 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM32012 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32094 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32029 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32029 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32037 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32037 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831456


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UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
ECZYT 8,60 35.335.994 % 9,97  
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