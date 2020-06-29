***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
29.06.2020 16:21
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
26/06/2020
Saati
15:00
Adresi
Fethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer Bursa
Gündem
Ekli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
29/06/2020
Açıklamalar
Ekli Toplantı Tutanağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853293
BIST
17:38115.886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.218,07
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.949
En Düşük
114.432
17:386,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
17:387,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
17:38390,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 390,39
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|200.655.685
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.497.496
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.673.227
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.524.754
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|DAGI
|6,02
|13.029.760
|% -9,88
|
|TSPOR
|7,45
|462.737.034
|% -8,70
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|DAGHL
|7,42
|4.916.988
|% -6,90
|
|GARAN
|8,53
|1.721.378.040
|% 3,77
|
|ODAS
|2,47
|1.056.391.180
|% -1,20
|
|ASELS
|32,10
|904.074.763
|% 2,10
|
|HALKB
|6,54
|900.488.720
|% 3,81
|
|AKBNK
|6,10
|767.201.837
|% 3,57
|
|ODAS
|2,47
|1.056.391.180
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|570.914.264
|% 1,06
|
|TSKB
|1,30
|343.386.945
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,09
|745.212.004
|% 1,64
|
|GARAN
|8,53
|1.721.378.040
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3873
|8,4293
|% -0,54
|
|Frank
|7,1832
|7,2265
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,35
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|8,90
|
|Tam
|2.603
|2.616
|9,10
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,50
|
|Çeyrek
|632
|641
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,01
|