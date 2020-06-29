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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

29.06.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
26/06/2020
Saati
15:00
Adresi
Fethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer Bursa
Gündem
Ekli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
29/06/2020
Açıklamalar

Ekli Toplantı Tutanağı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853293


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 200.655.685 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.497.496 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.673.227 % 10,00  
VERUS 26,40 5.524.754 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3873 8,4293 % -0,54  
Frank 7,1832 7,2265 % -0,28  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 1,35  
Altın Gr. 390 390 -0,27  
Cumhuriyet 2.529 2.549 8,90  
Tam 2.603 2.616 9,10  
Yarım 1.265 1.280 4,50  
Çeyrek 632 641 2,20  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,03  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,01  
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