***KORTS******QNBFF******DZGYO******USAK******SMRVA******A1CAP******KTKVK******EKTVK******DNFIN******TEBCE******BRKVY******SKYMD******AGHOL******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AGHOL, BRKVY, DNFIN, DZGYO, EKTVK, KORTS, KTKVK, QNBFF, SKYMD, SMRVA, TEBCE, USAK, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP22118 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfaAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32111 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32126 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22129 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD22117 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22114 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32126 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD090222T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 İtfaTCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT060825T15 DEVLET TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908907BIST