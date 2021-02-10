***KORTS* *QNBFF* *DZGYO* *USAK* *SMRVA* *A1CAP* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *TEBCE* *BRKVY* *SKYMD* *AGHOL* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
10.02.2021 17:08
***KORTS******QNBFF******DZGYO******USAK******SMRVA******A1CAP******KTKVK******EKTVK******DNFIN******TEBCE******BRKVY******SKYMD******AGHOL******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AGHOL, BRKVY, DNFIN, DZGYO, EKTVK, KORTS, KTKVK, QNBFF, SKYMD, SMRVA, TEBCE, USAK, VAKBN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP22118 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfa
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32111 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32126 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22129 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD22117 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22114 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 İtfa
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32126 FİNANSMAN BONOSU 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD090222T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 İtfa
TCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT060825T15 DEVLET TAHVİLİ 10/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908907
BIST