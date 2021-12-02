***KORTS* *QNBFF* *ZORLF* *OSMEN* *AKSFA* *ISMEN* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KORTS******QNBFF******ZORLF******OSMEN******AKSFA******ISMEN******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, ISMEN, KORTS, MPARK, OSMEN, QNBFF, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA2117 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPCA2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CM6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.12.2021 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFA2119 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980703BIST