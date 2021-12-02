***KORTS* *QNBFF* *ZORLF* *OSMEN* *AKSFA* *ISMEN* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
02.12.2021 17:15
***KORTS******QNBFF******ZORLF******OSMEN******AKSFA******ISMEN******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, ISMEN, KORTS, MPARK, OSMEN, QNBFF, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA2117 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA2114 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPCA2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CM6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.12.2021 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFA2119 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 2.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980703
BIST