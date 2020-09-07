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***KORTS* *SKBNK* *BRKT* *PALMT* *KLNMA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

07.09.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******SKBNK******BRKT******PALMT******KLNMA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemlerİ
İlgili Şirketler BRKT, KLNMA, KORTS, OYAKC, PALMT, SKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92033 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92033 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PALMET ENERJİ A.Ş. PALMT TRSPALM22417 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873756


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