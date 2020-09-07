***KORTS* *SKBNK* *BRKT* *PALMT* *KLNMA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***KORTS******SKBNK******BRKT******PALMT******KLNMA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemlerİİlgili Şirketler BRKT, KLNMA, KORTS, OYAKC, PALMT, SKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92033 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92033 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemePALMET ENERJİ A.Ş. PALMT TRSPALM22417 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873756BIST