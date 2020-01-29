***KORTS* *YKYAT* *SEKFK* *ZKBVK* *GARAN* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***KORTS******YKYAT******SEKFK******ZKBVK******GARAN******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, KORTS, KTKVK, SEKFK, YKYAT, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12021 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12034 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM12021 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 29/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815176BIST