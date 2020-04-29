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***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *GARAN* *KTKVK* *SKYMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

29.04.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******ZORLF******VAKVK******GARAN******KTKVK******SKYMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, KORTS, KTKVK, SKYMD, VAKBN, VAKVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01954 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01954 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD42016 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52041 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 29/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841185


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ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
KFEIN 18,04 180.139.256 % 10,00  
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