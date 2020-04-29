***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *GARAN* *KTKVK* *SKYMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KORTS******ZORLF******VAKVK******GARAN******KTKVK******SKYMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, KORTS, KTKVK, SKYMD, VAKBN, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01954 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01954 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD42016 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52041 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 29/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841185BIST