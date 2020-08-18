***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 795.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 50 TRY 795500000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yılmaz Yılmaz 198875000 TRY 25Şükriye Gülden Yılmaz 198875000 TRY 25Nemo Apparel B.V. 397750000 TRY 50TOPLAM 795500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILMAZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye DeğilŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye DeğilNEMO APPAREL B.V. WOLBERT HINRIK KAMPHUIJS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye DeğilDARLA B.V. PAUL ZWAGERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYILMAZ YILMAZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey YöneticiŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey YöneticiWOLBERT HINRIK KAMPHUIJS YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ EkonomistPAUL ZWAGERMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomisthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869681BIST