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***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 795.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 50 TRY 795500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yılmaz Yılmaz 198875000 TRY 25
Şükriye Gülden Yılmaz 198875000 TRY 25
Nemo Apparel B.V. 397750000 TRY 50
TOPLAM 795500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye Değil
NEMO APPAREL B.V. WOLBERT HINRIK KAMPHUIJS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Değil
DARLA B.V. PAUL ZWAGERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YILMAZ YILMAZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
WOLBERT HINRIK KAMPHUIJS YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Ekonomist
PAUL ZWAGERMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869681


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Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,63 27,66 0,15  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,06  
B. Petrol 45,20 45,20 -0,17  
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