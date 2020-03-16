***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:56
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829204
BIST
11:4490.488
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -5.117,53
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.280
11:446,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3734
En Düşük
6,2780
11:447,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1204
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1534
En Düşük
6,9931
11:44315,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 315,38
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|5.505.691
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,89
|31.054.614
|% 5,86
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|BRKSN
|2,16
|1.273.481
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.257.558
|% -9,98
|
|ASELS
|23,88
|233.687.239
|% -6,21
|
|THYAO
|8,59
|196.443.059
|% -6,02
|
|GARAN
|8,44
|165.800.920
|% -6,33
|
|ECILC
|4,01
|97.153.440
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,11
|61.625.855
|% -4,52
|
|ODAS
|1,29
|55.455.965
|% -6,52
|
|IHLGM
|0,89
|37.838.970
|% -6,32
|
|KRDMD
|1,95
|59.704.491
|% -5,34
|
|YKBNK
|2,11
|61.625.855
|% -4,52
|
|KARSN
|1,30
|37.664.803
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8473
|7,8867
|% 1,29
|
|Frank
|6,7368
|6,7773
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6916
|1,7001
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.541
|10,74
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,06
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,87
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,62
|31,62
|-2,23
|