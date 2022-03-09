***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:49
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008640
BIST
10:402.045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 33,44
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.046
En Düşük
2.033
10:4014,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1694
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6260
En Düşük
14,4349
10:4016,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2001
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
16,0112
En Düşük
15,7698
10:40959,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,99
|Açılış
|: 959,00
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GZNMI
|16,94
|129.117
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|199.322
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|BASGZ
|13,16
|89.410.244
|% 7,96
|
|SASA
|54,25
|497.972.830
|% 6,90
|
|SANEL
|7,20
|1.666.816
|% -5,88
|
|EDIP
|3,39
|2.198.875
|% -4,78
|
|NTHOL
|8,93
|14.305.998
|% -4,70
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,36
|10.017.910
|% -4,14
|
|KOZAL
|145,70
|741.736.429
|% 0,76
|
|KRDMD
|14,99
|725.897.755
|% 2,74
|
|SISE
|13,57
|651.031.109
|% 5,11
|
|THYAO
|26,00
|601.407.630
|% 2,77
|
|SASA
|54,25
|497.972.830
|% 6,90
|
|SISE
|13,57
|651.031.109
|% 5,11
|
|KRDMD
|14,99
|725.897.755
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,17
|68.435.940
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,66
|113.421.757
|% 1,10
|
|ODAS
|1,43
|42.701.990
|% 0,70
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6146
|14,6200
|% 1,17
|
|Euro
|15,9670
|16,0045
|% 1,27
|
|Sterlin
|19,0862
|19,1819
|% 1,06
|
|Frank
|15,6493
|15,7436
|% 0,96
|
|Riyal
|3,8771
|3,8965
|% 0,90
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|-10,77
|
|Altın Gr.
|961
|961
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,22
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,58
|
Seans Raporu
10:40
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10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 79 artarak (% 1.94 ) 2, 302
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