***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 11:46
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054500
BIST
11:472.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,87
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
11:4717,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0983
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
11:4718,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1830
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5978
En Düşük
18,3586
11:471.031,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.031,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,71
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:47
|BARMA
|43,56
|6.152.458
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|GSRAY
|5,99
|199.963.594
|% 9,91
|
|IZMDC
|2,68
|120.718.852
|% 9,39
|
|ASUZU
|287,50
|103.448.777
|% 8,65
|
|TIRE
|19,90
|135.053.723
|% -9,71
|
|OLMK
|11,60
|22.438.197
|% -9,38
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|191,40
|9.531.407
|% -7,98
|
|THYAO
|60,20
|3.443.854.205
|% 0,08
|
|SISE
|24,14
|984.396.821
|% 0,58
|
|YKBNK
|5,46
|924.972.669
|% 0,92
|
|SASA
|52,35
|911.357.349
|% -0,85
|
|TUPRS
|291,10
|896.298.500
|% 2,39
|
|YKBNK
|5,46
|924.972.669
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,57
|596.012.779
|% -1,65
|
|DOHOL
|4,17
|587.330.557
|% -0,48
|
|ISCTR
|6,13
|788.390.359
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,70
|201.020.459
|% 6,25
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9544
|17,9673
|% 0,55
|
|Euro
|18,5875
|18,5978
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,8795
|21,9892
|% 0,52
|
|Frank
|19,0221
|19,1367
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,60
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,21
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.915
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.369
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,59
|97,59
|0,19
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Seans Raporu
11:47
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