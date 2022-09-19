***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 17:05
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064043
BIST
16:513.243
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -134,05
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5118,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5118,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0711
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:51981,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,21
|Açılış
|: 981,06
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SMRTG
|45,98
|107.922.197
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|314.883.605
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.771.498
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.159.700
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.189.352
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.689.125.310
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|24.037.787
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|142.452.709
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.702.433
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.698.564
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,65
|4.079.211.379
|% -4,43
|
|GARAN
|19,96
|3.772.809.511
|% -8,36
|
|ASELS
|31,54
|2.995.074.323
|% -6,69
|
|YKBNK
|7,14
|2.908.257.300
|% -2,59
|
|EKGYO
|4,20
|2.761.920.435
|% -3,89
|
|EKGYO
|4,20
|2.761.920.435
|% -3,89
|
|YKBNK
|7,14
|2.908.257.300
|% -2,59
|
|AKBNK
|11,65
|4.079.211.379
|% -4,43
|
|HALKB
|8,95
|2.689.125.310
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,23
|2.300.640.409
|% -6,05
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2923
|18,3004
|% 0,25
|
|Euro
|18,3066
|18,3482
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7646
|20,8687
|% -0,11
|
|Frank
|18,8569
|18,9705
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8514
|4,8758
|% 0,16
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 83 altında . İşlem hacmi 48, 731.00 milyon TL de
-
17:04HURGZ
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 008, 138 adet işlem
-
17:02ISCTR
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 814, 455 adet işlem
-
17:01ASELS
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 089, 022 adet işlem
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN