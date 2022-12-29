***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 11:03
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091092
BIST
11:215.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 43,45
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.391
En Düşük
5.332
11:2118,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2119,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0900
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:211.089,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.089,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TERA
|17,71
|662.655
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.483.252
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.765
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|50.954.332
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,28
|626.944.432
|% -6,22
|
|THYAO
|141,60
|1.990.987.497
|% 1,07
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ASELS
|59,15
|1.109.116.372
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,35
|1.095.758.735
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|822.344.124
|% 2,59
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|TSKB
|4,34
|222.145.745
|% 1,88
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7206
|% 0,05
|
|Euro
|19,9289
|19,9466
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4708
|22,5835
|% 0,22
|
|Frank
|20,1345
|20,2558
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.345
|7.402
|12,00
|
|Yarım
|3.557
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,25
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36RYSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 572 adet işlem
-
11:35KONYA
Yüzde 5.17 oranında artışla 3, 315.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 088 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 24, 505.00 milyon TL de
-
11:34VAKFN
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 426, 535 adet işlem
-
11:33KONYA
Yüzde 5.27 oranında artışla 3, 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 020 adet işlem