***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881Transferler204.439 -204.439Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-750 458.785 458.035 648.137 1.106.172Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler458.785 -458.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.284 5.538 796.038 797.292 978.871 1.776.163Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.069.189 994.927Dönem Karı (Zararı)1.773.118 1.106.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler812.156 377.865Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 240.483 100.007Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.016 11.189Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.578Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.594 11.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler55.919 16.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 816 10.561Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.642Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.702Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 53.461 1.926Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.333Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 437.432 253.659Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler74.005 -3.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.153 -139.265Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -1.850 17.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -52.758 -111.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -75.814 -105.481Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -152 -217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -17.005 -10.031Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.102 28.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.276 -1.644Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -3.289 15.657Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 765 -2.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.433 29.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 15.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 774 29.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.449.121 1.345.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 3.302 -1.535Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -383.234 -348.907YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.367 -244.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri752 3.387Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 752 3.387Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.420 -246.976Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -147.612 -246.976Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -699 -831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.920.822 750.507NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.920.822 750.507DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.792.343 2.041.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.713.165 2.792.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.713.165 2.792.343Ticari Alacaklar26.156 12.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.156 12.111Diğer Alacaklar170.280 116.549İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 108.880 80.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 61.400 36.229Stoklar9 400.304 324.490Canlı Varlıklar11 13.520 11.781Peşin Ödenmiş Giderler10 23.708 13.129Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar317Diğer Dönen Varlıklar18 38.392 30.315ARA TOPLAM5.385.525 3.301.916TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.385.525 3.301.916DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar230.492 225.919Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 230.492 225.919Diğer Alacaklar8 1.757 3.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 213.748 220.219Maddi Duran Varlıklar13 631.490 742.357Kullanım Hakkı Varlıkları2 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.946 17.898Şerefiye14 15.415 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.531 2.483Peşin Ödenmiş Giderler10 58.473 50.140Ertelenmiş Vergi Varlığı25 149.964 102.564Diğer Duran Varlıklar18 23.943TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.307.376 1.386.073TOPLAM VARLIKLAR6.692.901 4.687.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 3.902Ticari Borçlar73.739 61.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 2.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 73.739 58.771Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.213 8.937Diğer Borçlar19.493 26.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 1.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.835 26.512Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.226 461Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 140.752 39.154Kısa Vadeli Karşılıklar180.394 116.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.574 7.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 169.820 109.123Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.093 9.284ARA TOPLAM440.812 261.825TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.812 261.825UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar545Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 545Diğer Borçlar8 32.619 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar154.709 109.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.350 24.250Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 125.359 84.972TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.873 138.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER628.685 399.936ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.877.309 2.080.017Ödenmiş Sermaye19 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.809 -3.525Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.809 -3.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -7.809 -3.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.601.251 1.142.466Net Dönem Karı veya Zararı796.038 458.785Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.186.907 2.208.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.064.216 4.288.053TOPLAM KAYNAKLAR6.692.901 4.687.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.924.510 1.668.431Satışların Maliyeti20 -1.032.771 -695.393TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.891.739 973.038BRÜT KAR (ZARAR)1.891.739 973.038Genel Yönetim Giderleri21 -169.909 -166.753Pazarlama Giderleri21 -11.926 -4.467Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -139.240 -41.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 92.968 41.764Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -78.261 -84.091ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.585.371 717.703Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 668.478 615.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -5.106 -14.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.248.743 1.318.086Finansman Gelirleri24 56.640Finansman Giderleri24 -14.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.248.743 1.360.428Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-475.631 -253.659Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -523.986 -293.457Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 48.355 39.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.773.112 1.106.769DÖNEM KARI (ZARARI)1.773.112 1.106.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 977.074 647.984Ana Ortaklık Payları796.038 458.785Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.284 -597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.166 -746Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler681 149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 681 149Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.254 -597TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.774.366 1.106.172Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar978.871 648.137Ana Ortaklık Payları795.495 458.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822216BIST