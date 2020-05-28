***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler458.785 -458.785Dönem Karı (Zararı)156.042 156.042 180.115 336.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.490 5.490 5.490Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 1.965 93.928 1.601.251 156.042 2.241.549 2.388.151 4.629.700Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler796.038 -796.038Dönem Karı (Zararı)153.940 153.940 217.368 371.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.018 -5.538 -4.520 637 -3.883Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -6.791 93.928 2.397.289 153.940 3.026.729 3.404.912 6.431.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI336.792 247.593Dönem Karı (Zararı)371.308 335.766Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)371.308 335.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler184.372 16.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.190 30.681Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.094 -5.423Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.094 -5.628Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler205Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.100 50.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.865 3.834Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 18.923 9.483Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 65.791 37.602Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 7.521Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-112.726 -124.941Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-113.607 -124.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.158Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.158Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 146.463 67.106Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 1.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-188.426 -85.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.478 -830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.606 1.015Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.082 -26.493Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.244 -357Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.786 -14.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.640 -8.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.745 404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.735 5.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-412 1.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.868 -42.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-180.539 -39.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.671 -3.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları367.254 267.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -489 -828Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.405 -15.487Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -11.568 -3.408YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI109.169 74.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.259 -50.190Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -55.224 -50.190Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -35Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.194 -290Alınan Faiz123.327 124.941Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)42.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.107 322.054NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.107 322.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.599.319 2.792.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.042.426 3.114.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.059.958 4.626.571Ticari Alacaklar26.540 26.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.540 26.156Diğer Alacaklar138.652 161.412İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 112.564 108.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.088 52.532Stoklar6 403.386 400.304Canlı Varlıklar11.276 13.520Peşin Ödenmiş Giderler31.833 23.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar271Diğer Dönen Varlıklar4.040 2.582ARA TOPLAM5.675.956 5.254.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.675.956 5.254.253DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 267.817 317.086Diğer Alacaklar1.779 1.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.779 1.757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 212.999 213.748Maddi Duran Varlıklar8 640.830 631.490Kullanım Hakkı Varlıkları16.254 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.693 16.946Şerefiye9 15.415 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.278 1.531Peşin Ödenmiş Giderler88.134 58.473Ertelenmiş Vergi Varlığı14 141.919 149.964Diğer Duran Varlıklar72.536 44.678TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.458.961 1.438.648TOPLAM VARLIKLAR7.134.917 6.692.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.921 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.921 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.921 3.902Ticari Borçlar72.099 73.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar72.099 73.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.076 19.821Diğer Borçlar24.251 19.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 6.430 1.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.821 18.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)814 1.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 119.136 140.752Kısa Vadeli Karşılıklar257.892 180.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.710 10.574Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 247.182 169.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.421 1.300ARA TOPLAM496.610 440.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.610 440.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.700 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.700 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.700 545Diğer Borçlar35.781 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar159.185 154.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 30.521 29.350Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 128.664 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.666 187.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER703.276 628.685ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.026.729 2.877.309Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.791 -7.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.791 -7.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.791 -7.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.397.289 1.601.251Net Dönem Karı veya Zararı153.940 796.038Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.404.912 3.186.907TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.431.641 6.064.216TOPLAM KAYNAKLAR7.134.917 6.692.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 715.945 485.753Satışların Maliyeti12 -274.576 -198.743TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)441.369 287.010BRÜT KAR (ZARAR)441.369 287.010Genel Yönetim Giderleri-46.234 -40.494Pazarlama Giderleri-1.671 -1.081Araştırma ve Geliştirme Giderleri-39.879 -16.277Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.025 20.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-44.701 -19.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)344.909 229.372Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 176.609 171.843Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -1.621FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)517.771 399.594Finansman Gelirleri3.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)517.771 402.872Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-146.463 -67.106Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -137.270 -94.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -9.193 27.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)371.308 335.766DÖNEM KARI (ZARARI)371.308 335.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar217.368 179.724Ana Ortaklık Payları153.940 156.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.655 -1.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.069 -1.708Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-414 290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-414 290Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 6.909Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 8.858Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 8.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -1.949DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.883 5.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)367.425 341.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar218.005 180.115Ana Ortaklık Payları149.420 161.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847533BIST