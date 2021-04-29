***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Transferler699.511 -699.511Dönem Karı (Zararı)342.668 342.668 367.060 709.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.263 -1.263 -1.571 -2.834Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -9.312 93.928 3.096.800 342.668 3.912.447 4.548.879 8.461.326Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI528.892 336.792Dönem Karı (Zararı)709.728 371.308Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)709.728 371.308Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.665 184.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.685 49.190Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler943 4.094Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler943 4.094Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.040 96.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 15.132 3.865Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 18.923Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 96.046 65.791Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 5.862 7.521Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-236.972 -112.726Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-238.911 -113.607Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.939 881Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 165.259 146.463Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.289 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 1.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1 4İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.319 -188.426Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.189 -4.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.731 31.606Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -9.190 -3.082Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)1.395 2.244Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.045 -37.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.458 -1.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.956 -4.745Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.915 7.735Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.462 -412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.522 -177.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.945 -180.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.423 2.671Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları664.074 367.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.716 -489Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -2.517 -11.568Vergi İadeleri (Ödemeleri)-130.949 -18.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI222.465 109.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 126Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.176 -55.259Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -77.955 -55.224Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.221 -35Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.438 -1.194Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007 0Alınan Faiz212.379 123.327Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-310 42.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.139 -2.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.139 -2.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.218 443.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.218 443.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.163.561 4.599.319DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.912.779 5.042.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.963.911 6.188.161Ticari Alacaklar26.195 20.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.195 20.949Diğer Alacaklar28.824 32.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.824 32.595Stoklar6 432.205 423.014Canlı Varlıklar10.366 11.761Peşin Ödenmiş Giderler325.751 316.196Diğer Dönen Varlıklar3.545 3.027ARA TOPLAM7.790.797 6.995.703Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.790.797 7.006.421DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 312.603 312.293Diğer Alacaklar145.037 131.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 143.282 1.755 1.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 226.547 227.209Maddi Duran Varlıklar8 743.932 701.796Kullanım Hakkı Varlıkları11.968 13.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.342 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.110 1.182Peşin Ödenmiş Giderler8.442 4.952Ertelenmiş Vergi Varlığı14 172.901 144.200Diğer Duran Varlıklar95.444 83.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.731.216 1.630.860TOPLAM VARLIKLAR9.522.013 8.637.281KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.920 5.854İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.920 5.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.920 5.854Ticari Borçlar106.300 109.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar106.300 109.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.370 26.326Diğer Borçlar21.471 19.967İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 3.597 2.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.874 17.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.000 537Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 182.056 119.503Kısa Vadeli Karşılıklar502.024 389.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 23.784 11.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 478.240 377.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.764 2.341ARA TOPLAM842.905 673.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.905 673.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.256 9.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.256 9.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.256 9.640Diğer Borçlar45.720 40.309Uzun Vadeli Karşılıklar163.806 159.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 45.175 39.804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 118.631 119.492Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.782 209.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.060.687 882.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.912.447 3.571.042Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.312 -8.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.312 -8.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.312 -8.049Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.096.800 2.397.289Net Dönem Karı veya Zararı342.668 699.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.548.879 4.183.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.461.326 7.754.432TOPLAM KAYNAKLAR9.522.013 8.637.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 877.324 715.945Satışların Maliyeti12 -359.890 -274.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)517.434 441.369BRÜT KAR (ZARAR)517.434 441.369Genel Yönetim Giderleri-85.252 -46.234Pazarlama Giderleri-1.910 -1.671Araştırma ve Geliştirme Giderleri-60.278 -39.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.731 36.025Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.619 -44.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)371.106 344.909Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 503.881 176.609Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)874.987 517.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)874.987 517.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.259 -146.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -193.502 -137.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 28.243 -9.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)709.728 371.308DÖNEM KARI (ZARARI)709.728 371.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar367.060 217.368Ana Ortaklık Payları342.668 153.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.834 1.655Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.542 2.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler708 -414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi708 -414Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.834 -3.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)706.894 367.425Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar365.489 218.005Ana Ortaklık Payları341.405 149.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932531BIST