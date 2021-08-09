***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler796.038 -796.038Dönem Kar 356.084 356.084 477.412 833.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-687 -5.538 -6.225 297 -5.928Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -8.496 93.928 2.397.289 356.084 3.227.168 3.664.616 6.891.784Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Transferler699.511 -699.511Dönem Karı (Zararı)721.827 721.827 745.530 1.467.357Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.632 -1.632 -1.673 -3.305Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -9.681 93.928 3.096.800 721.827 4.291.237 4.927.247 9.218.484Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.022.583 759.401Dönem Karı (Zararı)1.467.357 833.496Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.467.357 833.496Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.829 288.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler89.976 95.216Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.437 1.857Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.554 505Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.883 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.352Karşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-522.642 -224.734Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-527.623 -228.662Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.981 3.928Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 433.929 260.402Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.290 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4 19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-218.197 -185.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.883 -959Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-142.565 -113.457Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -86.514 -33.318Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)487 2.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.217 -8.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.246 -5.101Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.228 -2.500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.071 4.650Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.711 497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.761 -29.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-70.141 -30.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)48.380 1.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.233.331 936.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -2.390 -1.024Vergi İadeleri (Ödemeleri)-205.696 -154.324Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -2.662 -21.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI300.585 130.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49 124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49 124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-320.263 -145.494Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -317.678 -145.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.585 -39Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.502 -2.401Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007 0Alınan Faiz497.236 242.200Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34.058 36.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.399 -6.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.399 -6.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.312.769 883.826NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.312.769 883.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.163.561 4.599.319DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.476.330 5.483.145Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.531.318 6.188.161Ticari Alacaklar29.277 20.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.277 20.949Diğer Alacaklar31.493 32.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.493 32.595Stoklar6 480.646 423.014Canlı Varlıklar11.274 11.761Peşin Ödenmiş Giderler75.385 316.196Diğer Dönen Varlıklar6.706 3.027ARA TOPLAM8.166.099 6.995.703Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.166.099 7.006.421DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 278.235 312.293Diğer Alacaklar155.698 131.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 152.799 129.697İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.899 1.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 226.172 227.209Maddi Duran Varlıklar8 1.210.798 701.796Kullanım Hakkı Varlıkları44.856 13.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.302 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.070 1.182Peşin Ödenmiş Giderler2.656 4.952Ertelenmiş Vergi Varlığı14 187.008 144.200Diğer Duran Varlıklar108.289 83.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.228.014 1.630.860TOPLAM VARLIKLAR10.394.113 8.637.281KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.219 5.854İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.219 5.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.219 5.854Ticari Borçlar166.004 109.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar166.004 109.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.554 26.326Diğer Borçlar20.440 19.967İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 2.665 2.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.775 17.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.249 537Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 270.304 119.503Kısa Vadeli Karşılıklar424.613 389.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 34.795 11.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 389.818 377.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.112 2.341ARA TOPLAM936.495 673.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER936.495 673.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.903 9.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.903 9.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.903 9.640Diğer Borçlar48.906 40.309Uzun Vadeli Karşılıklar156.325 159.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 48.988 39.804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 107.337 119.492Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.134 209.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.175.629 882.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.291.237 3.571.042Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.681 -8.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.681 -8.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.681 -8.049Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.096.800 2.397.289Net Dönem Karı veya Zararı721.827 699.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.927.247 4.183.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.218.484 7.754.432TOPLAM KAYNAKLAR10.394.113 8.637.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.040.655 1.455.208 1.163.331 739.263Satışların Maliyeti12 -682.368 -517.390 -322.478 -242.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.358.287 937.818 840.853 496.449BRÜT KAR (ZARAR)1.358.287 937.818 840.853 496.449Genel Yönetim Giderleri-288.709 -101.646 -203.456 -55.412Pazarlama Giderleri-3.904 -3.886 -1.995 -2.215Araştırma ve Geliştirme Giderleri-127.610 -50.787 -67.333 -10.908Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler117.334 60.188 110.603 24.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.106 -68.713 -7.486 -24.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.042.292 772.974 671.186 428.065Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 858.994 324.671 355.113 148.062Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.901.286 1.093.898 1.026.299 576.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.901.286 1.093.898 1.026.299 576.127Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.929 -260.402 -268.671 -114.087Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -476.000 -253.429 -282.499 -116.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 42.071 -6.973 13.828 2.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.467.357 833.496 757.628 462.040DÖNEM KARI (ZARARI)1.467.357 833.496 757.628 462.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar745.530 477.412 378.470 260.004Ana Ortaklık Payları721.827 356.084 379.158 202.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.305 -390 -472 -2.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.292 -487 -752 -2.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler987 97 280 511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi987 97 280 511Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.562 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 1.562 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.305 -5.928 -472 -2.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.464.052 827.568 757.156 459.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar743.857 477.709 378.367 259.664Ana Ortaklık Payları720.195 349.859 378.789 200.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956186BIST