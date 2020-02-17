***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadırSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819470BIST