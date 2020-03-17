***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
17.03.2020 23:05
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırım kuruluşu temsilcileri ve analistler ile yıl içinde 71 kez görüşülmüş ve telekonferans yapılmıştır.Arayan ve bilgi almak isteyen yatırımcıların soruları düzenli olarak cevaplandırılmıştır
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler/ bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili rapor web sitesinde bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 52,25
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Kar Dağıtım politikası/ bölümünde yer almaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporunda mali gözden geçirme bölümünde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Raporu / Yönetim Kurulu bölümünde bulunmaktadır
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır % 0 % 0 0 Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı (Ali ALTINTAŞ)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Şirket Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimi ve iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Ali ALTINTAŞ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Salih GÜZEL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bilindiği üzere Şirketin Yönetim yetkileri TMSF de olup Şirket Yönetim Kurulu ilgili KHK ile kayyımlık yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın Üye bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali ALTINTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/08/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Enis Güçlü ŞİRİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/04/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İsmail Güler İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
insan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0312 587 10 00 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://kozaaltin.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/ Kurumsal internet sitesindeki çevre bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketimiz insan kaynakları politikasında etik kurallar belirlenmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/paysahipleri bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiker yer almaktadır.Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu bilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalar KAP'ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetlerini almamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
50
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmaları belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır Ancak Şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirketin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim bölümünde komiteler başlığında bu bilgiler bulunmaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830220
BIST