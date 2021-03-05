Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2021 15:46


lamalar

             Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 2021/94 sayılı kararıyla  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerin 2021 mali yılı bağımsız denetimleri için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.  
  
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
Koza  Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri  Anonim Şirketi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915426


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:551.541
Değişim :  0,16% |  2,49
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546 En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 226,60 109.258.586 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.002.311 % 10,00  
SANFM 19,94 3.008.743 % 9,98  
RODRG 20,30 1.239.115 % 9,97  
NIBAS 28,04 11.556.965 % 9,96  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,5246 7,5286 % 0,23  
Euro 8,9741 8,9824 % -0,37  
Sterlin 10,3707 10,4227 % -0,33  
Frank 8,0643 8,1129 % 0,15  
Riyal 1,9992 2,0092 % 0,11  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.698 0,58  
Altın Gr. 410 410 -0,69  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,15  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,05  
B. Petrol 69,11 69,11 2,37  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru