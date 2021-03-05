***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 2021/94 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerin 2021 mali yılı bağımsız denetimleri için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915426BIST