***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2021/510 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan Şirketlere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Mahmut Çelik atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980909BIST