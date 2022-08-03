***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 10:25
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Tağmaç Çuhadar görevinden ayrılmıştır. SPK mevzuatı gereğince atama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051372
BIST
10:172.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 21,50
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.673
En Düşük
2.665
10:1717,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9668
En Düşük
17,9198
10:1718,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:171.020,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.020,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,45
|119.375.883
|% 9,08
|
|DZGYO
|2,43
|8.737.799
|% 6,58
|
|AKFGY
|2,69
|95.055.282
|% 5,91
|
|TMSN
|52,00
|79.292.863
|% 5,78
|
|YAYLA
|4,57
|4.719.654
|% -9,86
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|KZBGY
|54,70
|4.777.637
|% -4,79
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|LIDFA
|7,99
|2.943.599
|% -3,73
|
|SISE
|23,32
|886.382.339
|% 2,01
|
|THYAO
|53,15
|813.678.936
|% 1,53
|
|SASA
|48,96
|299.710.808
|% 1,45
|
|ASELS
|23,26
|232.524.294
|% 2,38
|
|ODAS
|4,08
|135.677.676
|% 2,00
|
|SISE
|23,32
|886.382.339
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,69
|95.055.282
|% 5,91
|
|ODAS
|4,08
|135.677.676
|% 2,00
|
|TSKB
|2,66
|83.124.031
|% 1,92
|
|EKGYO
|3,10
|75.558.411
|% 0,65
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9604
|% 0,08
|
|Euro
|18,2867
|18,3034
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8120
|21,9214
|% 0,29
|
|Frank
|18,6615
|18,7739
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.864
|8,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,51
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30KRPLS
Yüzde 9.22 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 193, 216 adet işlem
-
10:29TMSN
Yüzde 6.49 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 570 adet işlem
-
10:28TRGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 563, 004 adet işlem
-
10:27DZGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 743, 879 adet işlem
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, AKBNK, GARAN