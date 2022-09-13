***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 14:00
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Deniz Özlük'ün Yatırımcısı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
DENİZ ÖZLÜK
Tel: 0312 5871000
eposta:yatirimciiliskileri@kozagold.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062644
BIST
14:063.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 6,48
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:0618,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2463
En Düşük
18,2119
14:0618,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1354
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5858
En Düşük
18,4317
14:061.014,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.014,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,54
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.615.444
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|190.464.499
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.709.022
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,45
|9.606.903.568
|% 5,37
|
|YKBNK
|9,58
|8.413.358.105
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,97
|7.369.530.733
|% -4,62
|
|THYAO
|76,05
|7.286.710.230
|% 1,47
|
|ASELS
|33,20
|5.160.215.022
|% 2,98
|
|YKBNK
|9,58
|8.413.358.105
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,34
|3.323.964.264
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,97
|7.369.530.733
|% -4,62
|
|AKBNK
|18,45
|9.606.903.568
|% 5,37
|
|KRDMD
|16,29
|4.407.106.753
|% 6,40
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2393
|18,2463
|% 0,17
|
|Euro
|18,5768
|18,5841
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3250
|21,4320
|% 0,43
|
|Frank
|19,1491
|19,2644
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8409
|4,8651
|% 0,09
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.827
|6.873
|17,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|1,16
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21FRIGO
Yüzde 7.22 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 534, 471 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 55 artarak (% 0.46 ) 4, 044
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
14:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UTPYA, ASUZU
-
14:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, ISCTR