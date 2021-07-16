***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.07.2021 16:47
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2016 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 08.04.2019 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil CEO TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
CAHİT TOKMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.07.2021 İcrada Görevli Değil TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951516
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|KGYO
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|33.387.875
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|KARYE
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|79.706.233
|% 10,00
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|SERVE
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|89.618
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|EDATA
|8,93
|11.947.972
|% 9,98
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|VBTYZ
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|KRTEK
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|CASA
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|143.718
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|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
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|DOCO
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|35.675.490
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|1.373.363.467
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|THYAO
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|483.224.717
|% -0,23
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|GARAN
|8,37
|460.831.263
|% -0,71
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|KRDMD
|7,29
|349.358.580
|% 0,28
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|ARCLK
|33,32
|315.281.666
|% 1,90
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|PEKGY
|1,05
|112.709.236
|% 5,00
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|YKBNK
|2,28
|182.476.733
|% -1,72
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|SKBNK
|1,05
|71.235.056
|% 0,96
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|GARAN
|8,37
|460.831.263
|% -0,71
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|DGKLB
|2,16
|108.525.121
|% 5,88
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|8,5322
|8,5361
|% -0,33
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|Euro
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|10,1217
|% -0,15
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|Sterlin
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|11,7861
|% -0,73
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|Frank
|9,2438
|9,2995
|% -0,59
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|Riyal
|2,2681
|2,2794
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|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-11,80
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|Altın Gr.
|498
|498
|-5,65
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|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
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|Tam
|3.294
|3.377
|-9,42
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|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
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|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
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|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,47
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|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|-0,15
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|B. Petrol
|72,60
|72,60
|-0,87
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