***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 13.09.2022 0312 587 10 00 yatirimciiliskileri@kozagold.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT ÇELİK CEO/GENEL MÜDÜR Yönetici - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş İNŞAAT,TURİZM,GIDA MADENCİLİK TİCARET ,İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 99,04 BAĞLI ORTAKLIKKOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş MADENCİLİK 152.500.000,00 67.978.021,44