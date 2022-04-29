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***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

29.04.2022 18:23
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                              
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİSKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.04.2022 karar tarihli ve 2022/07 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı.
1.     Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N14.1 sayılı  Sermaye Piyasasında Konsolide Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış,  Finansal Tabloların ve   Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelenmiş olduğunu,
 
 
2.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,           Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklİN                        Cahit TOKMAK                  Mahmut ÇELİK                                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan          Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi  
                                                                             Vekili                                                                                       CEO     
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025839


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Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,16  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 -0,05  
B. Petrol 108 108 1,11  
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