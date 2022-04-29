***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.04.2022 18:23
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİSKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.04.2022 karar tarihli ve 2022/07 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı.
1. Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelenmiş olduğunu,
2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklİN Cahit TOKMAK Mahmut ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Vekili CEO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025839
BIST
18:052.431
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|: 905,75
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908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8834
|14,8960
|% 0,31
|
|Euro
|15,6276
|15,6565
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,5338
|18,6267
|% -0,43
|
|Frank
|15,1575
|15,2488
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9575
|3,9774
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-35,09
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|Altın Gr.
|891
|891
|-14,99
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
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|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|-0,05
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|B. Petrol
|108
|108
|1,11
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