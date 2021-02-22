***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 15:00
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911364
BIST
15:151.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.555
15:157,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0404
En Düşük
6,9534
15:158,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5491
En Düşük
8,4299
15:15405,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,74
|Açılış
|: 405,76
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
406,25
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DERIM
|12,76
|29.679.835
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|55.237.091
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.092.929
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.215.309.340
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.215.309.340
|% -10,00
|
|THYAO
|12,57
|1.430.660.346
|% 2,20
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.513
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,68
|885.917.658
|% -2,50
|
|KARSN
|5,40
|794.892.687
|% 3,65
|
|TSKB
|1,79
|397.445.284
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,68
|885.917.658
|% -2,50
|
|EKGYO
|2,45
|394.696.774
|% 0,41
|
|KARSN
|5,40
|794.892.687
|% 3,65
|
|ODAS
|4,08
|542.587.521
|% 2,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0404
|% 0,85
|
|Euro
|8,5436
|8,5491
|% 1,01
|
|Sterlin
|9,8223
|9,8716
|% 0,76
|
|Frank
|7,7945
|7,8415
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% 0,60
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,89
|
|Altın Gr.
|406
|406
|5,64
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.682
|2.749
|37,63
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|18,20
|
|Çeyrek
|650
|665
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,10
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|0,54
|
Seans Raporu
15:15
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